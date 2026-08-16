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Beşiktaş Lige 1-0'lık Galibiyetle Başladı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 1-0 yendi. Cerny'nin 25. dakikadaki golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Eyüpspor'un 68. dakikada 10 kişi kalmasının ardından skoru korudu.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak

Beşiktaş : Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz (Dk. 89 Ouattara), Salih Özcan, Olaitan (Dk. 89 Ndidi), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 88 Rashica), Trossard (Dk. 62 İlhan Fakılı), Semih Kılıçsoy (Dk. 62 Oh)

Eyüpspor : Moldovan, Calegari (Dk. 90+1 Arda Yavuz), El Yamiq, Jules, Talha Ülvan, Massanga, Michalak (Dk. 85 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Raux-Yao), Costa, Pintor (Dk. 63 Boutobba), Abdullahi

Gol: Dk. 25 Cerny (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 68 Costa ( Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 48 Raux-Yao ( Eyüpspor ), Dk. 53 Trossard, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yendi.

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.

68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
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