Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- TÜMOSAN Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 88 Arif Boşluk), Bardhi (Dk. 62 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 76 Svendsen), Muleka (Dk. 88 Andzouana)

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Bouchouari), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Dk. 46 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 46 Augusto), Muçi (Dk. 67 Umut Nayir), Nwakaeme, Onuachu,

Goller: Dk. 32 ve Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 79 Augusto ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ, Dk. 90 Berkan Kutlu, Dk. 90+1 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

49. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında sol kanattan hareketlenen Bardhi'nin ceza sahası içerisinden şutu kaleci Onana'da kaldı.

53. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin sert şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada topla hareketlenen Bouchouari'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Pina'nın ortasında topa yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA / Savaş Güler
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

