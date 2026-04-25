Futbol: Trendyol Süper Lig

- Göztepe: 2 - Hesap.com Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah, Krastev, Cherni, Antunes, Juan, Janderson

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti, Paal, Ceesay, Storm, Safuri, Saric, Doğukan Sinik, Van de Streek,

Goller: Dk.1 Juan, Dk. 22 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Musah (Göztepe),

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Göztepe-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

36. dakikadaki Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
