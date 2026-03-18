Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen
ikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Radu, Baran Ali Gezek, Legowski, Torres, Metehan Altunbaş, Umut Bozok
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savi, Lövik, Zubkov, Oulai, Folcarelli, Muçi, Umut Nayir, Onuachu
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki ikas Eyüpspor-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.
36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.