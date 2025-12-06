Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacıikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem, Umut BozokZecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole (Dk.
Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Ortakaya, Dk. 45+1 Mujakic (ikas Eyüpspor), Dk. 45+1 Furkan Soyalp (Zecorner Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapılan ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.
38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle kapandı.