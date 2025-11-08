Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat ŞenerKasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai, Winck, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Kubilay KanatsızkuşGöztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Arda Okan Kurtulan, Cherni,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener

Kasımpaşa : Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai, Winck, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Sarı kartlar: Dk. 24 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 45 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

39. dakikada Winck'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Ardından altıpasın içine düşen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

İki takımın da pozisyon bulamadığı ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmaya hakemler ve iki takımın oyuncuları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.