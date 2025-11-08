Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener

Kasımpaşa : Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai, Winck, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Sarı kartlar: Dk. 24 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 45 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

39. dakikada Winck'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Ardından altıpasın içine düşen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

İki takımın da pozisyon bulamadığı ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmaya hakemler ve iki takımın oyuncuları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.