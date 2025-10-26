Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck, Baldursson, Cafu, Frimpong, Diabate, Fall, Kubilay Kanatsızkuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Abraham

Goller: Dk. 5 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 33 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 37 Cengiz Ünder (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
