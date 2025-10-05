Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate (Dk. 80 Fall), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 67 Ali Yavuz Kol ), Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Atakan Müjde)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Calusic), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 58 Ştefanescu), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 89 Ufuk Akyol), Muleka (Dk. 89 Kaan Akyazı), Umut Nayir
Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Winck ( Kasımpaşa )
Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka, Dk. 88 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 90+3 Calusic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Gueye, Dk. 82 Opoku ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 sona erdi.
49. dakikada Winck'in sağdan sert ortasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzandığı topla arka direkte buluşan Szalai, müsait pozisyondaki Ben Ounes'e verdi ancak Kasımpaşalı oyuncunun şutunda top Uğurcan Yazğılı'ya çarparak kornere gitti.
52. dakikada Diabate sağdan ceza sahasına girerek ortasını yaptı, arka direkte Gueye'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
64. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Szalai'nin arka direkte indirdiği topa Opoku kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı gitti.
72. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ali Yavuz Kol'un soldan ortası sonrası TÜMOSAN Konyaspor ceza sahası içinde Kubilay Kanatsızkuş, Gueye ve Diabate'nin hızlı paslaşmalarının ardından topa son dokunan isim olan Winck, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru eşitledi: 1-1.
Mücadele 1-1 sona erdi.