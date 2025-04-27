Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylak

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 81 Hüseyin Maldar), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 30 Caner Erkin ), Melih Kabasakal (Dk. 62 Tayfur Bingöl), Yalçın Kayan, Emre Mor (Dk. 62 Umut Bozok), Emre Akbaba (Dk. 62 Halil Akbunar), Ampem, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski (Dk. 46 Kaan Ayhan), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 83 Kerem Demirbay), Lemina, Yunus Akgün (Dk. 76 Mertens), Sara (Dk. 67 Morata), Sallai, Osimhen (Dk. 76 Ahmed Kutucu)

Goller: Dk. 29 Sallai, Dk. 56 Torreira, Dk. 71 Osimhen, Dk. 87 ve 89 Morata (Galatasaray), Dk. 79 Claro (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Frankowski, Dk. 59 Sallai (Galatasaray), Dk. 51 Emre Mor, Dk. 70 Ampem (ikas Eyüpspor)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Caner Erkin'in ıskaladığı top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Torreira, kafalardan seken topla arka direkte buluştu. Uruguaylı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2.

71. dakikada Galatasaray durumu 3-0 yaptı. Morata'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı rakibinin üzerinden aşırdıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu yine önünde bulan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

79. dakikada Eyüpspor, karşılaşmadaki tek golünü attı. Caner Erkin'n sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Claro, penaltı noktası civarından kafayla ağları sarstı: 1-3.

87. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Lemina'nın soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

89. dakikada Galatasaray maın skorunu belirledi. Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında altıpas önünden Morata, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-5.

Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.