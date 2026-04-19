Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Ligde 36. hafta yapılan 9 maçla tamamlandı - Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi - Serikspor, 2. Lig'e düşen dördüncü ve son takım oldu

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bugün yapılan 9 maçla sona erdi.

Ligde tamamlanan 36. hafta maçlarının ardından deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haftaya ikinci sırada giren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

İstanbul temsilcisi, 73 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Diyarbakır ekibi 72 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi.

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor ve Özbeyli Bandırmaspor, play-off potasında yer aldı.

Ligde tutunma mücadelesi veren Antalya temsilcisi Serikspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Serikspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından 1. Lig'e veda eden dördüncü ve son takım oldu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'de 36. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 1-1

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: 1-1

Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: 3-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: 1-1

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: 3-1

Boluspor-Adana Demirspor: 6-0

Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-0

Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 1-2

Manisa FK-Serikspor: 1-0

Puan durumu

Ligde 36. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK362310380255579
2.ESENLER EROKSPOR362110580334773
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER36219677383972
4.ARCA ÇORUM FK36207958382067
5.SİPAY BODRUM FK36189970373363
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR361514755322359
7.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR3615111045331256
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3614121067412654
9.MANİSA FK36157145154-352
10.ÖZBELSAN SİVASSPOR361311124541450
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK361310135041949
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK361310134849-149
13.SMS GRUP SARIYERSPOR35137154141046
14.BOLUSPOR36136175854445
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR36127174346-343
16.İSTANBULSPOR351013124352-943
17.SERİKSPOR36106203970-3136
18.SAKARYASPOR36810184563-1834
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3618272897-6911
20.ADANA DEMİRSPOR36133220158-138-57
Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.

37. hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı henüz açıklanmadı. Küme düşecek 4 takımın da belli olduğu ligde, Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ile play-off'a girecek ekipler arasında büyük rekabet yaşanacak.

Ligde 37. haftada yapılacak maçlar şöyle:

Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)

Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)

İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Stadı henüz açıklanmadı)

SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)

Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

Kaynak: AA / Emrah Oktay
500

İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık