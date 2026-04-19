Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Ligde 36. hafta yapılan 9 maçla tamamlandı - Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi - Serikspor, 2. Lig'e düşen dördüncü ve son takım oldu
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bugün yapılan 9 maçla sona erdi.
Ligde tamamlanan 36. hafta maçlarının ardından deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Haftaya ikinci sırada giren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
İstanbul temsilcisi, 73 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Diyarbakır ekibi 72 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi.
Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor ve Özbeyli Bandırmaspor, play-off potasında yer aldı.
Ligde tutunma mücadelesi veren Antalya temsilcisi Serikspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Serikspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından 1. Lig'e veda eden dördüncü ve son takım oldu.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'de 36. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 1-1
Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: 1-1
Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: 3-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: 1-1
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: 3-1
Boluspor-Adana Demirspor: 6-0
Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-0
Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 1-2
Manisa FK-Serikspor: 1-0
Puan durumu
Ligde 36. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|36
|23
|10
|3
|80
|25
|55
|79
|2.ESENLER EROKSPOR
|36
|21
|10
|5
|80
|33
|47
|73
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|36
|21
|9
|6
|77
|38
|39
|72
|4.ARCA ÇORUM FK
|36
|20
|7
|9
|58
|38
|20
|67
|5.SİPAY BODRUM FK
|36
|18
|9
|9
|70
|37
|33
|63
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|36
|15
|14
|7
|55
|32
|23
|59
|7.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR
|36
|15
|11
|10
|45
|33
|12
|56
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|36
|14
|12
|10
|67
|41
|26
|54
|9.MANİSA FK
|36
|15
|7
|14
|51
|54
|-3
|52
|10.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|36
|13
|11
|12
|45
|41
|4
|50
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK
|36
|13
|10
|13
|50
|41
|9
|49
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|36
|13
|10
|13
|48
|49
|-1
|49
|13.SMS GRUP SARIYERSPOR
|35
|13
|7
|15
|41
|41
|0
|46
|14.BOLUSPOR
|36
|13
|6
|17
|58
|54
|4
|45
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|36
|12
|7
|17
|43
|46
|-3
|43
|16.İSTANBULSPOR
|35
|10
|13
|12
|43
|52
|-9
|43
|17.SERİKSPOR
|36
|10
|6
|20
|39
|70
|-31
|36
|18.SAKARYASPOR
|36
|8
|10
|18
|45
|63
|-18
|34
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|36
|1
|8
|27
|28
|97
|-69
|11
|20.ADANA DEMİRSPOR
|36
|1
|3
|32
|20
|158
|-138
|-57
37. hafta programı
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı henüz açıklanmadı. Küme düşecek 4 takımın da belli olduğu ligde, Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ile play-off'a girecek ekipler arasında büyük rekabet yaşanacak.
Ligde 37. haftada yapılacak maçlar şöyle:
Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)
Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)
İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Stadı henüz açıklanmadı)
SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)
Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)
Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)