Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde son haftaya ikinci sırada giren Gençlerbirliği, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran başkent temsilcisi, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bir diğer başkent ekibi MKE Ankaragücü ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü ile son hafta maçında galip gelen Manisa FK ve yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonu 48'er puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucunda 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.

MKE Ankaragücü'nün yanı sıra Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor, gelecek sezon Nesine 2. Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla normal sezon tamamlanacak.

Play-off bileti alan takımlar belli oldu

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan ekipler, play-off mücadelesi verecek.

Ligi 66 puanla 3. basamakta bitiren Solwie Energy Fatih Karagümrük, direkt play-off final maçı oynamaya hak kazandı.

64'er puanları bulunan dördüncü Uğur Okulları İstanbulspor, beşinci Teksüt Bandırmaspor, altıncı Erzurumspor FK ve hanesine 61 puan yazdıran yedinci Geosis Boluspor, play-off finaline yükselebilmek için mücadele edecek.

Play-off'un ilk aşamasında İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu müsabakaları kazanan takımlar, play-off finaline yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'un bu aşamasında ilk karşılaşmalar, normal sezonu daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, adını finale yazdıracak.

Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise tarafsız sahada oynanacak. Bu müsabakayı kazanan, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olacak.

Sonuçlar

1. Lig'in 38. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Geosis Boluspor: 0-7

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-5

Sakaryaspor-Esenler Erokspor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: 0-1

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak bir maç dışında normal sezon puan durumu şu şekilde: