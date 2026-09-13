Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bursaspor: 2 - Turka Esenler Erokspor: 2 Karşılaşmayı, 40 bin 480 taraftar izledi

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Alper Akarsu, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 63 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek), Elitim, Eyüp Akcan (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar (Dk. 63 Boutrah), Lincoln, Saranic (Dk. 75 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak (Dk. 46 Janvier), Enes Alıç, Bahadır Öztürk, Hayrullah Bilazer, Kaku, Mikail Okyar, Onur Ulaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 54 Yusuf Arda Özyurt (Dk. 77 Buljubasic)) Zeqiri (Dk. 46 Burak Çoban), Samudio (Dk. 77 Erkan Kaş)

Goller: Dk. 16 Iheanacho, Dk. 20 Lincoln (Bursaspor), Dk. 18 Mikail Okyar, Dk. 50 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Iheanacho, Dk. 90+7 Elitim (Bursaspor), Dk. 27 Kaku, Dk. 90 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Bursaspor-Turka Esenler Erokspor maçı 2-2 berabere bitti.

Karşılaşmayı, 40 bin 480 taraftar izledi.

Kaynak: AA
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Komşu karıştı! Protestolar dalga dalga yayılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Kırşehir'de şüphelinin sindirim sisteminden 139 kapsül çıktı: 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirildi

Röntgende ortaya çıktı! Midesinden 139 kapsül çıkarıldı
Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı

Düğününe ünlüler akın etmişti! O avukat da gözaltına alındı

Esenler Erokspor'dan Bursaspor'a çelme

Bursaspor'a kendi sahasında şok!
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Maç sonunda esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı