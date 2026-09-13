Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Alagöz Holding Iğdır FK: 1 - Mardin 1969 Spor: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Devran Şenyurt (Dk. 36 Hüseyin Karabey), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 86 Bacuna), Crociata, Serdar Gürler (Dk. 70 Özder Özcan), Afena-Gyan (Dk. 86 Arda Öztürk), Arda Çolak (Dk. 70 Leon Çalışkan)

Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Dk. 66 Kerim Alıcı), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan (Dk. 53 Adem Eren Kabak), Wilks (Dk. 66 Ahmet Ülük), Teklic, Denic (Dk. 81 Osman Yıldırım), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 52 Dimitrov), Kayode

Gol: Dk. 57 Alim Öztürk (penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Devran Şenyurt, Dk. 45 Soner Gönül, Dk. 74 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Eray Korkmaz, Dk. 56 Uğur Adem Gezer ( Mardin 1969 Spor )

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla Iğdır FK puanını 15'e çıkarırken Mardin 1969 Spor, 12 puanda kaldı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Tunceli'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı: Vali Aygöl'den 'huzuru yaşıyorlar' açıklaması

Kutsal sayılıyorlar! Tunceli'de dağ keçisi avına süresiz yasak
AK Partili vekilden, 'Vali tehdit etti' iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi

AK Partili vekilin valiyle ilgili "tehdit" iddiası ortalığı karıştırdı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar

Dün geceye damga vuran tartışma
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Transfere 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta tek gol dahi atamadılar