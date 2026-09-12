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Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
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- Bodrum FK: 4 - Batman Petrolspor: 0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)

Batman Petrolspor : Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)

Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)

Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Bodrum FK sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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