Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor FK: 1 - Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Birkan Altındaş, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kadir Seven), Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 68 Ozan Can Kökçü), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 68 Alhaft), Bardhi, Yenne, Oliveira (Dk. 89 İlkan Sever)

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 66 Jefferson), Ezeh (Dk. 66 Raice), Diouf

Goller: Dk. 45+2 Halil Can Ayan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Mehmet Manış (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 54 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 76 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 78 Mehmet Manış (Vanspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti

Samsun'u 5 golle darmadağın ettiler!
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı