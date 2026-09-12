Futbol: Trendyol 1. Lig
Boluspor: 1 - Orfa Yapı Pendikspor: 1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Boluspor : Tafas, Cuesta, Ahmet Can Özdemir (Dk. 67 Arda Tuğra Saygı), Canberk Özdemir, Bartu Göçmen, Escobar (Dk. 75 Zeki Dursun), Tolunay Artuç, Nurettin Korkmaz (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 75 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 86 Deniz Yıldız), Rivas
Orfa Yapı Pendikspor : Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Soldo, Abifade (Dk. 84 Furkan Doğan), Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Efehan Pekdemir (Dk. 42 Susak), Hrelja (Dk. 84 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil (Dk. 62 Emrah Başsan), Thuram
Goller: Dk. 37 Rivas (Boluspor), Dk. 66 Hrelja ( Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Can Özdemiri Dk. 89 Canberk Özdemir (Boluspor), Dk. 45 Emre Koyuncu, Dk. 90 Kerem Kalafat ( Pendikspor )
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor maçı 1-1 berabere bitti.