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Futbol: Trendyol 1. Lig

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- Manisa FK: 1 - Bursaspor: 2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Demirkıran, Egemen Savran, Kemal Mavi

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 73 Kadir Kaan Yurdakul), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Benrahou, Atakan Çankaya, Anziani (Dk. 82 Osman Kahraman), Vargas, Sylla

Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 46 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Eyüp Akcan, Elitim (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Hüseyin Maldar (Dk. 67 Baran Başyiğit), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Saranic), Iheanacho

Goller: Dk. 20 Sylla (Manisa FK), Dk. 27 ve 90+2 Iheanacho ( Bursaspor )

Sarı kartlar: Dk. 52 Herelle, Dk. 66 Benrahou, Dk. 83 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 58 Bayramov, Dk. 86 Alper Babacan ( Bursaspor )

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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