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Futbol: Trendyol 1. Lig

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- Mardin 1969 Spor: 1 - Bodrum FK: 0

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Arif Dilmeç, Çağrıcan Pazarcıklı

Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 90+3 Şahverdi Çetin), Kayode (Dk. 78 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 90+3 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Alhassan, Wilks (Dk. 67 Denizhan Taşkan), Teklic (Dk. 78 Adem Kabak)

Bodrum FK: Sousa, Mustafa Erdilman (Dk. 63 Moreira), Ege Bilsel (Dk. 84 Kerem Kayaarası), Loshaj (Dk. 72 Adem Metin Türk), Ege Arslan (Dk. 63 Aboubakar), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 46 Fernando)

Gol: Dk. 52 Teklic ( Mardin 1969 Spor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Providence, Dk. 90+1 Fernando ( Bodrum FK), Dk. 31 Uğur Adem Gezer, Dk. 38 Teklic, Dk. 58 Alhassan, Dk. 86 Osman Yıldırım ( Mardin 1969 Spor )

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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