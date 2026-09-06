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Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 Geçti

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Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u Kamil Fidan ve Manaj'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un tek golü kendi kalesine atan Appindangoye'den geldi.

Stat: ADO Antalya

Hakemler: Kaan Kara, Onur Gülter, Harun Terin

Antalyaspor : Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 72 Ahmet Sağat), Nzaba, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Güray Vural), Soner Dikmen (Dk. 79 Mevlüt Şimşek), Pedrinho, Safuri (Dk. 72 Samet Yalçın), Van de Streek (Dk. 59 Doğukan Sinik), da Costa

Ekenler Beton Sivasspor : Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Süleyman Özdamar (Dk. 45 Okan Erdoğan), Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 37 Mert Çelik), Charisis, Musah Muhammed (Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik), Amilton (Dk. 79 Ethemi), Burak Kapacak (Dk. 79 Salih Kavrazlı), Manaj

Goller: Dk. 20 Kamil Fidan, Dk. 61 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 38 Appindangoye (Kendi kalesine) Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 29 Süleyman Özdamar, Dk. 70 Okan Erdoğan, Dk. 83 Manaj, Dk. 90 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 45+3 Ensar Buğra Tivsiz ( Antalyaspor )

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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