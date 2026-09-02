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Sivasspor ve Mardin 1969 2-2 Berabere Kaldı

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- Ekenler Beton Sivasspor: 2 - Mardin 1969 Spor: 2

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Özcan

Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik (Dk. 46 Burak Kapacak), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Musah Mohammed, Kamil Fidan (Dk. 59 Charisis), Amilton, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Murat Paluli), Ethemi (Dk. 59 Yılmaz Cin) (Dk. 86 Salih Kavrazlı), Manaj

Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Berkay Doğan, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 77 Mallik Wilks), Teklic (Dk. 77 Adem Eren Kabak), Denic (Dk. 87 Bünyamin Balat), Dimitrov, Kayode (Dk. 90+2 Ahmet Ülük)

Goller: Dk. 62 (Penaltıdan), Dk. 71 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 35 Teklic, Dk.45+1 Kayode (Mardin 1969 Spor )

Sarı kartlar: Dk. 4 Kamil Fidan, Dk. 67 Musah Mohammed (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 37 Alhassan, Dk. 60 Eray Korkmaz Dk. 90+3 Adem Eren Kabak (Mardin 1969 Spor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 Spor maçı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA
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