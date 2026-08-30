Iğdır FK, Esenler Erokspor'u Deplasmanda 1-0 Geçti
- Turka Esenler Erokspor: 0 - Alagöz Holding Iğdır FK: 1
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Erkan Kaş (Dk. 76 Enes Alıç), Buljubasic (Dk. 62 Samudio), Janvier, Burak Çoban (Dk. 76 Furkan Orak), Recep Niyaz (Dk. 39 Ferhat Yazgan), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Zeqiri), Kubilay Kanatsızkuş
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey (Dk. 71 Devran Şenyurt), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Dk. 62 Malik Yılmaz), Gökcan Kaya (Dk. 89 Hotic), Crociata, Afena-Gyan (Dk. 89 Serkan Asan), Tanque (Dk. 62 Arda Çolak)
Gol: Dk. 43 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Afena-Gyan, Dk. 54 Hüseyin Karabey, Dk. 67 Crociata, Dk. 77 Doğan Erdoğan, Dk. 90+6 Hotic (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 77 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Turka Esenler Erokspor'u deplasmanda 1-0 yendi.