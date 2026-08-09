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Futbol: Trendyol 1. Lig

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- SMS Grup Sarıyer: 2 - Muğlaspor: 0

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Melek Dakan, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Attamah), Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva, Barış Alıcı (Dk. 82 Dalo), Poko, Doğan Can Davas (Dk. 72 Tunahan Ergül), Efecan Karaca (Dk. 90+1 Mahmut Yücel), Eze (Dk. 82 Batuhan Kör)

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Alihan Kazmaz, Batuhan Yılmaz (Dk. 63 Ali Barak), Çelhaka (Dk. 77 Selim Dilli), Ali Kaan Güneren (Dk. 77 Yasin Uzunoğlu), Bouajila (Dk. 63 Diarra), Camaj (Dk. 82 Ozan Sol), Avramovski, Poyraz Yıldırım

Goller: Dk. 44 Eze (Penaltıdan), Dk. 65 Cebrail Karayel ( Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 42 Bilal Ceylan, Dk. 79 Selim Dilli (Muğlaspor), Dk. 55 Marcos Silva ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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