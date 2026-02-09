Haberler

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişmedi.

TFF 3. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişmedi.

Ligde 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor, liderliklerini sürdürdü.

Ligde gruplara göre 20. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ20125335171841
2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR20116326121439
3.ÇORLUSPOR 194720115437181938
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR20114534211337
5.BURSA YILDIRIMSPOR2010642619736
6.YALOVA FK 77208662921830
7.GALATA SPOR198562620629
8.SİLİVRİSPOR197572524126
9.BULVARSPOR207582530-526
10.BEYKOZ İSHAKLISPOR196762527-225
11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA205782323022
12.KESTEL ÇİLEKSPOR2064101725-822
13.İNKILAP FUTBOL194961422-821
14.BURSA NİLÜFER1935111430-1614
15.POLATLI 1926 SPOR1942131128-1714
16.EDİRNESPOR2023151343-309

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR19134239162343
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR20810224131134
3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR209562624232
4.NİĞDE BELEDİYESPOR208752920931
5.ERCİYES 38207852517829
6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR207762018228
7.MDGRUP OSMANİYESPOR208482525028
8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR2051052525025
9.DİYARBEKİRSPOR206772128-725
10.CINEGOLD AĞRI 1970195862416823
11.MALATYA YEŞİLYURTSPOR205782124-322
12.KİLİS 19842064101732-1522
13.KIRIKKALE FK205692535-1021
14.SUVERMEZ KAPADOKYA204971628-1221
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR204792233-1119
16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 SPOR203982025-518

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR20155044152950
2.52 ORDUSPOR FK20142451193244
3.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR20114543202337
4.FATSA BELEDİYESPOR2011362619736
5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR20105533151835
6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR208842823532
7.PAZARSPOR207671924-527
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR207582325-226
9.TOKAT BELEDİYESPOR206591724-723
10.1926 BULANCAKSPOR206592236-1423
11.ORDUSPOR 1967205782131-1022
12.AMASYASPOR FK2055101830-1220
13.KARABÜK İDMANYURDU2054111938-1919
14.ARTVİN HOPASPOR2053121932-1318
15.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ2028101530-1514
16.GİRESUNSPOR2035121936-1714

4. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR20172146123453
2.ESKİŞEHİRSPOR20143348173145
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR20134343172643
4.KARŞIYAKA20125328151341
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR20115438182038
6.OKTAŞ UŞAKSPOR

2011272323035
7.DENİZLİ İDMANYURDU 19592010372821733
8.TİRE 20212094736211531
9.SÖKE 19702073102925424
10.ALANYA 12212055101830-1220
11.ALTAY2073102025-518
12.BORNOVA 18772046102436-1218
13.ESKİŞEHİR ANADOLU2045111933-1417
14.İZMİR ÇORUHLU FK2033141642-2612
15.AFYONSPOR2025131745-2811
16.NAZİLLİSPOR200416659-534
Not: Altay'ın 6 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 aylık Melisa'nın ölümünde 'ihmal' iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı

Melisa sadece 2 aylıktı! Tutuklanan anneyle ilgili korkunç iddia
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
2 aylık Melisa'nın ölümünde 'ihmal' iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı

Melisa sadece 2 aylıktı! Tutuklanan anneyle ilgili korkunç iddia
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar