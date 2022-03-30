Futbol: TFF 3. Lig
AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu sahada oynanan maçta hakemler Hasan Kaçar, Hidayet Zeybek ve Şaban Karaderili görev aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor