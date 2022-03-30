Futbol: TFF 3. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 3. Lig

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu sahada oynanan maçta hakemler Hasan Kaçar, Hidayet Zeybek ve Şaban Karaderili görev aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Darıca Gençlerbirliği, Malatya Yeşilyurt, Zeybek, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title