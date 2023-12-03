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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 37'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenen GMG Kastamonuspor, puanını 34'e çıkararak rakibinden liderliği devraldı.

Ligin 16. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR1512123192237
2.1461 TRABZON FK159422791831
3.VEFA GROUP VANSPOR FK159422016431
4.ANKARASPOR167722012828
5.BUCASPOR 1928147612081227
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU 157532314926
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR168262324-126
8.ANKARA DEMİRSPOR157261918123
9.DİYARBEKİRSPOR155551213-120
10.HES İLAÇ AFYONSPOR155551012-220
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 154561111017
12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR164571222-1017
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 154291319-614
14.BURSASPOR153571325-1214
15.SERİK BELEDİYESPOR15348613-713
16.ALTINORDU152671618-212
17.ADIYAMAN FK153391223-1112
18.KIRŞEHİR FK153391226-1412
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR142481321-810

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR15104126121434
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER159512291332
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK159512181332
4.ISPARTA 32 SPOR1510052113830
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1676324121227
6.İSKENDERUNSPOR 157262521423
7.SOMASPOR156541616023
8.MENEMEN FK156452020022
9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR165562230-820
10.FETHİYESPOR154742121019
11.KARAMAN FK154651514118
12.İNEGÖLSPOR155372122-118
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR15537915-618
14.SARIYER154562225-317
15.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR164481216-416
16.BELEDİYE DERİNCESPOR153571016-614
17.DENİZLİSPOR154291422-814
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR152671216-412
19.UŞAKSPOR 151113429-254

Kaynak: AA / Spor

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