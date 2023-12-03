Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 37'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenen GMG Kastamonuspor, puanını 34'e çıkararak rakibinden liderliği devraldı.
Ligin 16. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|15
|12
|1
|2
|31
|9
|22
|37
|2.1461 TRABZON FK
|15
|9
|4
|2
|27
|9
|18
|31
|3.VEFA GROUP VANSPOR FK
|15
|9
|4
|2
|20
|16
|4
|31
|4.ANKARASPOR
|16
|7
|7
|2
|20
|12
|8
|28
|5.BUCASPOR 1928
|14
|7
|6
|1
|20
|8
|12
|27
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|15
|7
|5
|3
|23
|14
|9
|26
|7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|16
|8
|2
|6
|23
|24
|-1
|26
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|15
|7
|2
|6
|19
|18
|1
|23
|9.DİYARBEKİRSPOR
|15
|5
|5
|5
|12
|13
|-1
|20
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|15
|5
|5
|5
|10
|12
|-2
|20
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|15
|4
|5
|6
|11
|11
|0
|17
|12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|16
|4
|5
|7
|12
|22
|-10
|17
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|15
|4
|2
|9
|13
|19
|-6
|14
|14.BURSASPOR
|15
|3
|5
|7
|13
|25
|-12
|14
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|15
|3
|4
|8
|6
|13
|-7
|13
|16.ALTINORDU
|15
|2
|6
|7
|16
|18
|-2
|12
|17.ADIYAMAN FK
|15
|3
|3
|9
|12
|23
|-11
|12
|18.KIRŞEHİR FK
|15
|3
|3
|9
|12
|26
|-14
|12
|19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|14
|2
|4
|8
|13
|21
|-8
|10
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|15
|10
|4
|1
|26
|12
|14
|34
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|9
|5
|1
|22
|9
|13
|32
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|15
|9
|5
|1
|21
|8
|13
|32
|4.ISPARTA 32 SPOR
|15
|10
|0
|5
|21
|13
|8
|30
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|16
|7
|6
|3
|24
|12
|12
|27
|6.İSKENDERUNSPOR
|15
|7
|2
|6
|25
|21
|4
|23
|7.SOMASPOR
|15
|6
|5
|4
|16
|16
|0
|23
|8.MENEMEN FK
|15
|6
|4
|5
|20
|20
|0
|22
|9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|16
|5
|5
|6
|22
|30
|-8
|20
|10.FETHİYESPOR
|15
|4
|7
|4
|21
|21
|0
|19
|11.KARAMAN FK
|15
|4
|6
|5
|15
|14
|1
|18
|12.İNEGÖLSPOR
|15
|5
|3
|7
|21
|22
|-1
|18
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|15
|5
|3
|7
|9
|15
|-6
|18
|14.SARIYER
|15
|4
|5
|6
|22
|25
|-3
|17
|15.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|16
|4
|4
|8
|12
|16
|-4
|16
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|15
|3
|5
|7
|10
|16
|-6
|14
|17.DENİZLİSPOR
|15
|4
|2
|9
|14
|22
|-8
|14
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|15
|2
|6
|7
|12
|16
|-4
|12
|19.UŞAKSPOR
|15
|1
|1
|13
|4
|29
|-25
|4