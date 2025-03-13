Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taraftarların yarattığı atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belirlendi. Türkiye'den RAMS Park'ın da yer aldığı listeye Mısır, Barcelona, Celtic, Rangers, Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund ve Boca Juniors gibi önemli kulüplerin statları da dahil oldu.

Taraftarların yarattığı atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belirlendi. Türkiye'den de bir stadyum da sıralamada kendisine yer buldu.

10 STADYUM BELLİ OLDU

GiveMeSport da futbol tarihinin en korkutucu 10 stadını listeledi. Türkiye'den bir stadyumun da yer aldığı en korkutucu 10 stat şöyle;

10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)

9- Camp Nou (Barcelona)

8- Celtic Park (Celtic)

7- Ibrox (Rangers)

6- Santiago Bernabeu (Real Madrid)

5- Anfield (Liverpool)

4- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)

2- RAMS Park (Galatasaray)

1- La Bombonera (Boca Juniors)

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz
img

Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Aman durun şimdi takımın biri zıplar bizim stat neden yok diye

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

kuşlar doluşur şimdi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSEFA:

HAS...SKTR..LAN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.