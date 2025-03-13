Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Taraftarların yarattığı atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belirlendi. Türkiye'den RAMS Park'ın da yer aldığı listeye Mısır, Barcelona, Celtic, Rangers, Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund ve Boca Juniors gibi önemli kulüplerin statları da dahil oldu.
Taraftarların yarattığı atmosfer dikkate alınarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belirlendi. Türkiye'den de bir stadyum da sıralamada kendisine yer buldu.
10 STADYUM BELLİ OLDU
GiveMeSport da futbol tarihinin en korkutucu 10 stadını listeledi. Türkiye'den bir stadyumun da yer aldığı en korkutucu 10 stat şöyle;
10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)
9- Camp Nou (Barcelona)
8- Celtic Park (Celtic)
7- Ibrox (Rangers)
6- Santiago Bernabeu (Real Madrid)
5- Anfield (Liverpool)
4- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)
3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)
2- RAMS Park (Galatasaray)
1- La Bombonera (Boca Juniors)