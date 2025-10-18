Haberler

Futbol Takımını Taşıyan Minibüs TIR'la Çarpıştı, 9 Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, futbol maçından dönen Beşbinevlergücü Spor Kulübü U-14 takımı oyuncularını taşıyan minibüs, TIR ile çarpıştı. Kazada 9 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

1) FUTBOL MAÇINDAN DÖNEN SPORCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS TIR'LA ÇARPIŞTI; 9 ÇOCUK YARALANDI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor Kulübü U-14 takımı futbolcularını taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı. Kazada minibüsteki 9 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Eskipazar ilçesinde bulunan Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Eskipazarspor ile oynadıkları maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor U-14 futbol takımını taşıyan B.A. idaresindeki 78 S 0338 plakalı minibüs, M.O.M. yönetimindeki 78 ABK 316 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sporcular A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.