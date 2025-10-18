Futbol Takımını Taşıyan Minibüs TIR'la Çarpıştı, 9 Çocuk Yaralandı

1) FUTBOL MAÇINDAN DÖNEN SPORCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS TIR'LA ÇARPIŞTI; 9 ÇOCUK YARALANDI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor Kulübü U-14 takımı futbolcularını taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı. Kazada minibüsteki 9 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Eskipazar ilçesinde bulunan Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Eskipazarspor ile oynadıkları maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor U-14 futbol takımını taşıyan B.A. idaresindeki 78 S 0338 plakalı minibüs, M.O.M. yönetimindeki 78 ABK 316 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sporcular A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.