Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş ElbilTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 23 Dorukhan Toköz), Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Visca, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Cornelius
Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, Björkander, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Kazımcan Karataş, Thaciano, Rodriguez, Poko, Kappel
Gol: Dk. 19 İbrahim Öztürk (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 41 Hamsik (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Trabzonspor-Altay maçının ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada Altay'ın gelişen atağında Rodriguez, Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluştu. Rodriguez'in sert şutunda kaleci Uğurcan soluna uzandı ve topu yumrukladı.
19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili takımın sağ kanattan gelişen atağında Serkan Asan'ın ön direğe yerden gönderdiği topu İbrahim Öztürk ters vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0.
39. dakikada Altay beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Rodriguez'in arka direğe yaptığı ortaya Poko altı pas önünde gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde tamamladı.