Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Güncelleme:
Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakpakGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut NayirAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç,...
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak
GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga
Gol: Dk. 21 Umut Nayir (GZT Giresunspor )
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.
15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.