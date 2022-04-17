Adana Demirspor: 4-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Kasımapaşa sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Doğucan Haspolat, 45+1 ve 63'üncü dakikada Muleka ve 73'üncü dakikada penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Lacivert-beyazlılar, 54'üncü dakikada Hadergjonaj ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Adana Demirspor'da Balotelli, 45+3'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadele Kasımpaşa'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.