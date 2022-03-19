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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Serkan OlguncanAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Vargas, AssombalongaMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı,...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Serkan Olguncan

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Vargas, Assombalonga

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Salih Uçan, Chadli, Trezeguet, Okaka

Gol: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 28 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir ), İlk yarı bittikten sonra Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

18. dakikada Vargas'ın ceza sahası çizgisinde kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

30. dakikada kaleci Muric, savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'ten önce kalesini terk ederek ceza sahası dışında müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Muric topa hakim oldu.

38. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzanarak çıkardı. Ceza sahasına dönen topa Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan, seremoniye her iki takım futbolcuları üzerinde "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Volkan Babacan, Yunus Akgün, Başakşehir, Spor, Haberler

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