Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral

Fraport TAV Antalyaspor : Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 88 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 69 Ndao), Fredy, Larsson (Dk. 87 Bertuğ Yıldırım), Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Saiss, Welinton Souza, Masuaku (Dk. 90+4 Necip Uysal), Hadziahmetovic, Maxim (Dk. 46 Onur Bulut), Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 90+5 Muleka), Aboubakar (Dk. 90+5 Umut Mereş)

Goller: Dk. 32 Ömer Toprak (Fraport TAV Antalyaspor ), Dk. 54 ve 89 Aboubakar, Dk. 84 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 80 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 22 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor )

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

54. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aboubakar, topu kafayla kaleci Helton'un sağından filelere gönderdi: 1-1.

55. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Helton topu kornere gönderdi.

62. dakikada Fredy'in sol köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top üstten dışarıya gitti.

76. dakikada Fredy'in ceza alanından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Redmond, ceza sahası dışında Bünyamin Balcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterdi. VAR incelemesi sonrası sarı kartını iptal eden hakem Kalkavan, bu oyuncuyu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş öne geçti. Redmond'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla gönderdiği orta sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un şutunda, top kaleci Helton'un sağından ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda top üst direğe çarpıp filelere gitti: 1-3.

Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.