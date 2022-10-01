Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker TakpakKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, BahokenGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek, Furkan... Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek, Furkan Soyalp, Jevtovic, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa) Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. 14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı. 37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı. 45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Recep Tayyip Erdoğan Ertuğrul Taşkıran Mehmet Kısal Bruma Spor Haberler

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