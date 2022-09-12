Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Yeni AdanaHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues (Dk. 16 Abdurrahim Dursun), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 64 Akintola), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. Stat: Yeni Adana Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues (Dk. 16 Abdurrahim Dursun), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan İnler ), Yusuf Sarı (Dk. 64 Akintola), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 80 Bjarnason), Onyekuru (Dk. 80 Fredrik Gulbrandsen) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 80 Naci Ünüvar), Bardhi (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok, Gomez Goller: Dk. 10 Kevin Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye, Dk. 90+4 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 36 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 84 Umut Bozok (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 1 Semih Güler (Yedek kulübesi), Dk. 35 Rakitskyi, Dk. 62 Yusuf Sarı, Dk. 87 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 4 Gbamin, Dk. 44 Bartra, Dk. 45+5 Bardhi, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor) Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi. 50. dakikada geri pasta topu kontrol edemeyen kaleci Ertaç Özbir'in hatasını değerlendirip topa hakim olan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu. 51. dakikada geri pasla gelen topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın şutunda Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 53. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahası dışından yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır defanstan seken topa hakim oldu. 55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası girişinde Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-1 63. dakikada Larsen'in sağ kanattan ortasında kale sahası ön çizgisinde yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı. 65. dakikada Belhanda'nın pas atarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Gökhan İnler'in sert vuruşunda defanstan seken top üst direğe çarparak kornere çıktı. 69. dakikada Gökhan İnler'in orta saha civarından derinlemesine pasında topla buluşan Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı. 77. dakikada Svensson'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede top kornere attı. 84. dakikada Trabzonspor yeniden beraberliği yakaladı. Naci Ünüvar'ın pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası ön çizgisinde vuruşunda top kalenin sağında ağlarla buluştu: 2-2 90. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale sahasında Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa hakim oldu. 90+4. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Svensson'un sağ kanattan ortasında Samet Akaydın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2 Adana Demirspor kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı. Spor Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa Serkan Olguncan Gökhan İnler Ertaç Özbir Karaoğlan Spor Haberler

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