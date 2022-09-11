Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata YıldırımDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Njie, Sabia, Charisis, Ulvestad, Gradel, Yatabareİstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber,... Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Njie, Sabia, Charisis, Ulvestad, Gradel, Yatabare İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz Sarı kart: Dk. 16 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor) Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 13. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı. 29. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Sabia'ın sert vuruşunda, defanstan seken top oyun alanına döndü. İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanındaki Gradel'e pasında, İstanbulspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Sabia'ya aktardı. Sabia'nın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya Hüseyin Göçek Ziya Erdal Sivasspor Sivas Spor Haberler

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