Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet NarinçBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 62 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 54 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 62 Kenan Karaman), Dele Alli (Dk. Stat: Vodafone Park Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 62 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 54 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 62 Kenan Karaman ), Dele Alli (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), N'Koudou, Weghorst (Dk. 78 Cenk Tosun) Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ulvestad (Dk. 74 Sabi'a), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Appindangoye), Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 46 Hakan Arslan), Keita (Dk. 46 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 N'Jie), Gradel, Yatabare Goller: Dk. 12 ve 42 Muleka, Dk. 29 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 86 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 83 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor) Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. 50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu. 53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi. 81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı. 86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1 88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Mustafa Emre Eyisoy Volkan Bayarslan Kenan Karaman Umut Meraş Spor Haberler

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