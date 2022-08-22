Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil ÇetinFenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Emre Mor, Valencia, Serdar DursunAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler,... Stat: Ülker Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 41 Valencia (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Akaydın, Dk. 18 Belhanda, Dk. 38 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Arao (Fenerbahçe) Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun ortasında altıpasta Dzyuba topa dokunamadı. Atağın devamında Lincoln Henrique topu kornere gönderdi. 14. dakikada duran top organizasyonunda meşin yuvarlağın başına geçen Lincoln Henrique, solda müsait durumda Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ferdi'nin bekletmeden penaltı noktası civarına ortasında, Arao'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 17. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0 23. dakikada Lincoln Henrique'nin yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içi sol çaprazda Szalai'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakip savunmada Samet Akaydın'ın hatasında Serdar Dursun'dan seken topla orta alanda buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciden de kurtardığı topu ağlara gönderdi: 2-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Lincoln Henrique Ferdi Kadıoğlu Emre Mor Valencia Spor Haberler

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