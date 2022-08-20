Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan BarcınBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, BajicKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık... Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın Bitexen Giresunspor : Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, Bajic Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Eysseric, Bahoken Sarı Kartlar: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer (Bitexen Giresunspor ), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa) Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi. 39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Spor Kaynak: AA / Atakan Çıtlak Murat Ergin Gözütok Ertuğrul Taşkıran Bahattin Şimşek Giresunspor Spor Haberler

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