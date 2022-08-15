Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, King, ValenciaKasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç... Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, King, Valencia Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Bahoken, Celina Goller: Dk. 8 King, Dk. 34 Valencia, Dk. 45+3 Emre Mor (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 21 Hadergjonaj, Dk. 42 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 42 Ferdi (Fenerbahçe), Kırmızı kart: Dk. 16 Hasan Emre (Kasımpaşa) Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 3. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, çizgiye inerek ortaladı. Penaltı noktası önünde King'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 8. dakikada konuk takım Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King'in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia, çalımla geçtiği defans oyuncusu Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem faul çalarak oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. 18. dakikada Zajc'ın ceza sahası sağ tarafına doğru aşırtma pas olarak kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique topu kafasıyla ceza sahasına indirdi. Kale sahası çizgisi üzerinde King'in sektirdiği top, müsait durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia'nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia'nin vuruşunda top üstten auta gitti. 34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2 41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor'la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic'in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı. 45+3. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia'nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3 Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Spor AA / Murat Kaya Gustavo Henrique Lincoln Henrique Emre Mor Spor Haberler

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