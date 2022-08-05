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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişkenİstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 61 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 90+1 Ethemi), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 61 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 90+1 Ethemi), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk. 69 Ebert), İbrahim Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 75 Denswil), Dorukhan Toköz, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Visca (Dk. 79 Kouassi), Abdülkadir Ömür (Dk. 85 Berat Özdemir), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 79 Djaniny), Cornelius

Goller: Dk. 17 Cornelius, Dk. 86 Denswil (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ferhat Yazgan, Dk. 82 Duhan Aksu (İstanbulspor), Dk. 49 Trezeguet (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

46. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortaladığı topa İbrahim Yılmaz ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada Kağan Miray Bağış'ın sağdan ortasına altıpas önünde iki rakibinin arasından yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

86. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Denswil ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-2.

90+2. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Ali Saygın Ögel Arda Kardeşler Ferhat Yazgan Spor Haberler

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