Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçtan dakikalar 26. dakikada Donsah'ın hava topunda topu göğsüyle kontrol eden Cengizhan Akgün, Oğuz Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında Yeni Malatyaspor'da topun başına Cengizhan Akgün geçti. Akgün'ün vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı. 31. dakikada Ogün Özçiçek'in sol kanattan ortasında Jospin Nshimirimana'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 43. dakikada Hakan Yavuz'un arka direğe ortasında Kasongo'nun vuruşu ağlara gitti. 1-1 45+1. dakikada ceza sahasına giren Ozan Sol'un pasında Kabongo Kasongo topu filelere gönderdi. 2-1 51. dakikada Hurşit Taşçı'nın sol kanattan çevirdiği topta Ozan Sol'un vuruşunu kaleci çeldi. 69. dakikada Buğra Çağıran ikinci sarıdan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 70. dakikada duran topta Michal Nalepa'nın ceza yayına doğru pasında Ümit Kurt gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1 88. dakikada Sakaryaspor Odise Roshi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Odise Roshi'nin vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı. Stat: Yeni Sakarya Atatürk Hakemler: Can Cengiz xx, Gökmen Baltacı xx, Burak Cansız xx, Volkan Onur xx Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx (Isaac Donkor dk. 78 x), Kabongo Kasongo xxx, Emirhan Aydoğan xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 46 x), Burak Süleyman xx (Kaiyne River Woolery dk. 71 xx), Mıchal Jan Nalepa xx, Hakan Yavuz xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx (Hurşit Taşçı dk. 46 x), Ozan Sol xxx (Odise Roshi dk. 85 ?), Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt xx Yedekler: Cihan Topaloğlu, Yasin Pehlivan, Berkay Kurubacak Teknik Direktör: İlker Püren Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Philip Gameli Awuku x, Rahman Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz x (Burak Kavlak dk. 63 x), Ogün Özçiçek xx, Aly Malle xx, Godfred Donsah x (Atakan Müjde dk. 67 x), Cengizhan Akgün x, Barış Başdaş xx, Taha Gür xx, Jospin Nshimirimana xx (Nuri Fatih Aydın dk. 55 x) Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Enes Savucu, Erşan Yaşa, Berat Mert, Mert Miraç Altıntaş Teknik Direktör: Cihat Arslan Goller: Jospin Nshimirimana (dk. 31) (Yeni Malatyaspor), Kabongo Kasongo (dk. 43, dk. 45+1), Ümit Kurt (dk. 70) Sakaryaspor Kırmızı kartlar: Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Sarı Kartlar: Jospin Nshimirimana, Buğra Çağıran, Cengizhan Akgün, Abdulsamed Damlu, Philip Gameli Awuku, Taha Gür (Yeni Malatyaspor) İsmail Erdoğan, Hakan Yavuz (Sakaryaspor) - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Cengizhan Akgün Sakaryaspor Spor Haberler

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