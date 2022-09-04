Ankara spor: Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Sakaryaspor: 1 Spor Haberleri Gelen Ankara haberlerine göre Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar 18. dakikada Melih İnan sağ kanatta kazandığı topu ceza sahası çizgisi önünde Bardhi ile buluşturdu. Bardhi'nin ceza yayı içinde yaptığı vuruşta topu kale çizgisi üzerinden Sakaryaspor savunması çıkardı. 50. dakikada Sakaryaspor'un pas hatasında ceza sahası içinde topa sahip olan Bekir Karadeniz'in şutu az farkla üst kale direğinden auta çıktı. 76. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahası içine giren Olawoyin, yerden sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 79. dakikada kaleci Metin Uçar'ın uzun pasında Rashad rakip yarı sahasında topla buluştu. Ceza sahası içine ilerleyen Rashad'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 84. dakikada Keçiörengücü savunmasının pas hatasında topa sahip olan Kasongo'nun ceza sahası içinden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1 Stat: Aktepe Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Gökhan Memişoğlu xx, Bersan Duran xx, Fevzi Erdem Akbaş xx Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Aykut Demir xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Melih İnan xx (Rashad dk. 61 x), Mikail Okyar xx, Bardhi xx (Balaj dk. 67 x), Olawoyin xx, Bekir Karadeniz xx (Erkam Reşmen dk. 85 ?), Hamza Gür xx (Camara dk. 67 x) Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Mara, Haşim Arda Sarman Teknik Direktör: Taner Taşkın Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, İsmail Erdoğan x (Hüsamettin Tut dk. 38 x), Ümit Kurt xx, Donkor xx, Oğuz Yıldırım xx (Çağlayan Menderes dk. 81 ?), Emirhan Aydoğan xx (Nalepa dk. 46 x), Hurşit Taşcı xx (Ozan Sol dk. 62 x), Hakan Yavuz xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Burak Süleyman x (Woolery dk. 62 x), Kasongo xx Yedekler: Furkan Köse, Kanianga, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş Teknik Direktör: İlker Püren Goller: Olawoyin (dk. 76), Rashad (dk. 79) (Ankara Keçiörengücü), Kasongo (dk. 84) (Sakaryaspor) Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, Ümit Kurt (Sakaryaspor) - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Ankara Spor Haberler

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