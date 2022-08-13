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Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış ), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk. 46 Selim Ilgaz), Diallo

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 90+3 Batuhan İşçiler), Burak Asan, Landel, Bregu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Gökhan Alsan (Dk. 46 Kayamba), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Tugay Kacar), Furkan Demir (Dk. 46 Balde)

Gol: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ayberk Karapo, Dk. 82 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 45+2 Gökhan Alsan, Dk. 66 Balde (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Oulare (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

AA / Yusuf Böyük - Spor

Nizamettin Çalışkan Burak Altıparmak Batuhan Kör Hakan Barış Spor Haberler

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