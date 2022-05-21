Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: EryamanHakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal ElmasGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Dk. 46 Ömürcan Artan), Abdullah Şahindere (Dk. 83 İlker Karakaş), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 71 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Sallalich (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Gençlerbirliği : Übeyd Adıyaman, Metehan Mert (Dk. 46 Ömürcan Artan), Abdullah Şahindere (Dk. 83 İlker Karakaş), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 71 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Sallalich (Dk. 83 Serdarcan Eralp), LuaLua (Dk. 83 Tshibola), Sandro Lima
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Anıl Demir, Vrsajevic, Alim Öztürk, Mustafa Eser, Ercan Coşkun (Dk. 63 Faruk Can Genç), Mustafa Can Karagöz, Hasic (Dk. 63 Bammou), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 70 Oğuz Gürbulak), Mrsic (Dk. 77 Atalay Babacan), Del Valle (Dk. 69 Onur Ayık), Camara
Goller: Dk. 2 ve 36 Del Valle, Dk. 50 Mrsic, Dk. 80 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 11 ve 59 Sandro Lima ( Gençlerbirliği )
Sarı kartlar: Dk. 56 Abdullah Şahindere, Dk. 89 Tshibola ( Gençlerbirliği ), Dk. 71 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 4-2 yendi.
Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen konuk ekip, Spor Toto 1. Lig'i 70 puanlı lider MKE Ankaragücü'nün ardından averajla ikinci sırada tamamladı.