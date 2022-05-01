Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Denizli AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Kağan ÇalışırAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Özer Özdemir (Dk. 83 Asım Hamzaçebi), İlhan Depe (Dk. 83 Erdal Akdari), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk.
DENİZLİ (AA) - Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Kağan Çalışır
Altaş Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Özer Özdemir (Dk. 83 Asım Hamzaçebi), İlhan Depe (Dk. 83 Erdal Akdari), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 77 Bekir Turaç Böke), Djedje, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 67 Emre Sağlık)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ömürcan Artan (Dk. 81 Arda Kızıldağ), Muhammed Bayır, Musa Şahindere (Dk. 81 Rahmetullah Berişbek), Sallallich (Dk. 56 Aksel Aktaş), Tshibola, Barış Alıcı (Dk. 91 İlker Karakaş), Grechyshkin (Dk. 81 Eleke), Lima
Goller: Dk. 26 Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Dk. 51 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 79 Djedje (Altaş Denizlispor )
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tshibola, Dk. 45+2 Lima, (Gençlerbirliği), Dk. 46 Gökhan Süzen, Dk. 51 Muhammed Gönülaçar, Dk. 75 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor )
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.???????