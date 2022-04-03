Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - İlkan Toprak - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat TemelBalıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 73 Birol Parlak)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Dk. 71 Eyüp Özkan), Olanare, Hasek (Dk. 49 Alican Özfesli), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 65 Hüseyin Mevlütoğlu), Mücahit Albayrak (Dk. 65 Malle), Lameira

Goller: Dk. 11, 27, 64 Olanare, Dk. 46 Mücahit Albayrak, Dk. 52 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Nwankwo (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Otoo, Dk. 63 Ambrose (Balıkesirspor), Dk. 45 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / İlkan Toprak - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Muhammed Ali Doğan, Cumali Bişi, Balıkesir, Spor, Haberler

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