Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Güncelleme:
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat TemelBalıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 73 Birol Parlak)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Dk. 71 Eyüp Özkan), Olanare, Hasek (Dk. 49 Alican Özfesli), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 65 Hüseyin Mevlütoğlu), Mücahit Albayrak (Dk. 65 Malle), Lameira
Goller: Dk. 11, 27, 64 Olanare, Dk. 46 Mücahit Albayrak, Dk. 52 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Nwankwo (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Otoo, Dk. 63 Ambrose (Balıkesirspor), Dk. 45 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.