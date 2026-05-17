Amatör futbolcu, sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu

İzmir 2. Amatör Küme'de oynayan Yılmazkaya Sporlu futbolcu Özkan Barutçu, maç öncesi kız arkadaşı Burcu Özgün'e sahada evlenme teklifi etti. Teklif kabul edildi.

İzmir 2. Amatör Küme 5. Grup'ta mücadele eden Yılmazkaya Spor'da forma giyen Özkan Barutçu, kız arkadaşı Burcu Özgün'e futbol sahasında evlenme teklifinde bulundu.

Atatürk Stadı 1 nolu yan sahada oynanan Hücumspor maçı öncesi Barutçu, takım arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı.

Maç öncesi arkadaşlarıyla ısınma hareketleri yapan Barutçu, hakemlerin ve saha komiserlerinin de onay vermesiyle müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşı Özgün'ü sahaya davet etti.

Barutçu ve Özgün, Yılmazkaya Sporlu futbolcularının alkışları eşliğinde el ele tutuşarak sahaya geldi.

Eline yüzüğü alan Barutçu, Özgün'ün önünde eğilerek "Benimle evlenir misin?" dedi.

Burcu Özgün, Özkan Barutçu'nun evlenme teklifini kabul etti. İkili bir süre sarıldı.

"Onu çok seviyorum"

Barutçu, AA muhabirine, kız arkadaşının her maçta yanlarında olduğunu söyledi.

Farklı bir evlenme teklifi organizasyonu yapmak istediğini anlatan Barutçu, "Standartın dışında bir evlenme teklifi yapmak istedim. Sahada arkadaşlarımızla birlikte bu güzel anı yaşamak istedim. Onu çok seviyorum." dedi.

Burcu Özgün de böyle bir evlenme teklifi beklemediğini belirterek, "Şu an heyecanlıyım. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Evlenme teklifinin ardından maç başladı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
