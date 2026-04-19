Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta 37. hafta müsabakaları oynandı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 5-1 yenerek 77 puana yükselen Bursaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor ise deplasmanda Bucaspor 1928 ile 3-3 berabere kaldı.

Ayrıca Beyaz Grup'ta konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 30'a yükselten Beykoz Anadoluspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kırmızı Grup'ta ise Muşspor, play-off oynamayı garantiledi.

Oynanan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 33 24 5 4 82 19 63 77 2.MARDİN 1969 33 22 4 7 67 25 42 70 3.ALİAĞA FUTBOL 33 21 6 6 81 27 54 69 4.MUŞSPOR 33 20 7 6 76 35 41 67 5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 33 20 4 9 79 31 48 64 6.ISBAŞ ISPARTA 32 33 18 9 6 70 34 36 63 7.GÜZİDE GEBZESPOR 33 16 9 8 54 29 25 57 8.MENEMEN FK 33 14 6 13 52 47 5 48 9.ANKARA DEMİRSPOR 33 14 6 13 45 45 0 48 10.KCT 1461 TRABZON FK 33 13 8 12 50 46 4 47 11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 33 10 14 9 49 38 11 44 12.FETHİYESPOR 33 11 10 12 52 41 11 43 13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL 33 12 7 14 38 36 2 43 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 33 8 9 16 41 49 -8 33 15.SOMASPOR 33 8 6 19 39 65 -26 30 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 32 4 3 25 22 94 -72 12 17.ADANASPOR 33 3 1 29 17 153 -136 1 18.YENİ MALATYASPOR 32 0 2 30 8 108 -100 -52

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 9, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BATMAN PETROLSPOR 35 24 8 3 80 33 47 80 2.MUĞLASPOR 35 20 9 6 48 19 29 69 3.ADANA 01 FK 36 19 10 7 55 35 20 67 4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 35 20 6 9 80 37 43 66 5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 35 18 8 9 61 42 19 62 6.MKE ANKARAGÜCÜ 35 17 9 9 48 40 8 60 7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 35 16 11 8 65 42 23 59 8.İSKENDERUNSPOR 35 16 8 11 49 40 9 56 9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 35 13 13 9 63 52 11 52 10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 35 15 6 14 55 47 8 51 11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 35 12 15 8 42 34 8 51 12.GMG KASTAMONUSPOR 35 11 9 15 44 53 -9 42 13.KARACABEY BELEDİYESPOR 35 11 8 16 46 54 -8 41 14.MERKÜR JET ERBAASPOR 35 10 7 18 39 58 -19 34 15.ALTINORDU 35 8 10 17 31 57 -26 34 16.BEYKOZ ANADOLUSPOR 35 8 6 21 35 63 -28 30 17.KEPEZSPOR FUTBOL 35 5 8 22 33 72 -39 23 18.KARAMAN FK 35 3 9 23 27 84 -57 18 19.BUCASPOR 1928 35 3 8 24 37 76 -39 14

NOT: Merkür Jet Erbaaspor ve Bucaspor 1928'in 3'er puanı silinmiştir.