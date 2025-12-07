Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, haftayı mağlubiyetle kapatmasına karşın 32 puanla liderliğini sürdürdü. Diğer yandan Yeni Malatyaspor, Isbaş Isparta 32 karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkamadığı için maç iptal edildi.

Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Kızılyakaya Tarım Şanlıurfaspor, puanını 34 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P 1.MARDİN 1969 14 10 2 2 34 11 23 32 2.BURSASPOR 14 10 1 3 35 13 22 31 3.ALİAĞA FUTBOL 14 9 2 3 37 9 28 29 4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 14 9 2 3 31 12 19 29 5.GÜZİDE GEBZESPOR 14 7 5 2 24 12 12 26 6.ANKARA DEMİRSPOR 14 7 5 2 23 15 8 26 7.ISBAŞ ISPARTA 32 13 6 5 2 23 12 11 23 8.MUŞSPOR 14 6 4 4 28 16 12 22 9.MENEMEN FK 14 6 4 4 26 17 9 22 10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 14 4 7 3 18 13 5 19 11.KCT 1461 TRABZON FK 14 5 4 5 24 22 2 19 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 14 4 3 7 16 18 -2 15 13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 14 3 6 5 15 22 -7 15 14.FETHİYESPOR 14 3 4 7 24 23 1 13 15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 14 3 2 9 14 35 -21 11 16.SOMASPOR 14 1 3 10 12 34 -22 6 17.ADANASPOR 14 1 1 12 7 64 -57 4 18.YENİ MALATYASPOR 13 0 2 11 8 51 -43 -43

NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup