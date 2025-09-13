Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider tamamladı.
Ligde dördüncü haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|12
|12
|2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|5
|10
|3.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ
|4
|3
|0
|1
|13
|4
|9
|9
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|4
|3
|0
|1
|12
|5
|7
|9
|5.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|4
|2
|2
|0
|8
|2
|6
|8
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|2
|8
|7.MARDİN 1969 SPOR
|4
|2
|1
|1
|7
|3
|4
|7
|8.MUŞ SPOR KULÜBÜ
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|3
|7
|9.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
|4
|2
|0
|2
|8
|4
|4
|6
|10.ALİAĞA FUTBOL
|4
|2
|0
|2
|5
|3
|2
|6
|11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|1
|5
|12.KCT 1461 TRABZON FK
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|1
|5
|13.FETHİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|7
|6
|1
|4
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
|15.SOMASPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|4
|0
|0
|4
|1
|12
|-11
|0
|17.ADANASPOR
|4
|0
|0
|4
|1
|20
|-19
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|4
|0
|0
|4
|2
|20
|-18
|-30
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROL SPOR
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|6
|12
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4.MERKÜR JET ERBAASPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|1
|7
|5.GMG KASTAMONUSPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|2
|6
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|6
|7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|8.MUĞLASPOR KULÜBÜ
|3
|1
|2
|0
|7
|2
|5
|5
|9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|3
|1
|2
|0
|9
|6
|3
|5
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|7
|-3
|5
|11.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|5
|0
|4
|12.İSKENDERUNSPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|4
|0
|4
|0
|3
|3
|0
|4
|14.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|15.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|4
|0
|2
|2
|3
|7
|-4
|2
|16.KEPEZ SPOR FUTBOL
|4
|0
|2
|2
|3
|7
|-4
|2
|17.ALTINORDU
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|19.BUCASPOR 1928
|4
|0
|1
|3
|3
|12
|-9
|1